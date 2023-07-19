Все началось с мировой боевой с АЗ 3:3. Далее дончане впали в уже 3-матчевую серию поражений, среди которых два поражения по 5:0 от афинского АЭКа и Дордрехта. 18 июля Шахтер тоже не смог одержать первой победы под руководством нового главного тренера.

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Интересная ностальгия от полузащитника

"Горняки" уступили Аяксу 3:0. Дончане уже три матча не забивают.

На фоне таких провалов полузащитник команды Георгий Судаков решил вспомнить досрочное чемпионство Шахтера в прошлом сезоне-2022/2023, к которому "горняков" привел выперший из донецкого клуба Игорь Йовичевич.

Интересно, почему Георгий так неожиданно вспомнил этот успех с Йовичевичем, когда команду возглавляет новый наставник? Просто приятные воспоминания или ностальгия по хорватскому специалисту?



Судаков вспомнил чемпионство Шахтера / Скриншот с инстаграмма Георгия

Отметим, что Судаков вместе с другими сборниками присоединился к команде несколько позже. Ведь отыграл за сборную Украины на молодежном Евро-2023, где был одним из лучших. К слову, гол Георгия вошел в топ-3 лучших мячей турнира.