Берінчик може отримати титульний бій завдяки кривднику Ломаченка: можливі суперники українця

Чемпіон WBO International Денис Берінчик продовжує допомагати українській армії та чекати офіційного оголошення свого наступного суперника. Ситуація у руках Девіна Хейні.

Наступний бій українського боксера може бути титульним. Однак є одна важлива умова – Девін Хейні повинен покинути легку вагу, де є абсолютним чемпіоном світу після успішного захисту поясів у бою проти Василя Ломаченка.

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Різні сценарії для Берінчика, які залежать від Хейні

Ймовірно, що американець прийме фінальне рішення після свого бою проти Реджиса Прогрейса, який відбудеться вже 9 грудня. Перемога Девіна у цьому поєдинку може змінити свої плани із переходом в інший дивізіон.

Про такі розклади у легкій вазі повідомив президент WBO Франциско Валькарсель.

Якщо Хейні такий перейде з легкої ваги, то Денис Берінчик проведе титульний бій, а його суперником може стати Анхель Фієрро, який є чемпіоном WBO NABO.

Не виключено, що суперником українця може стати Джервонта Девіс, який планує провести бій проти Ісаака Круза.

Нагадаємо, що через бокс Берінчик разом зі своїм тренером Єгором Голубом збирає гроші для ЗСУ. Наприклад, зароблений від бою проти Івана Менді гонорар боксер витратив на спорядження для військових.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поповнив ряди територіальної оборони Києва.

Нещодавно Денис відвідав захисників України та навіть передав вогняний "привіт" ворогу. У гості до військових боксер приїхав не з порожніми руками. Спортсмен захопив із собою чемпіонський пояс, який дуже сподобався бійцям.