На засіданні рейтингового комітету була зачеплена тема майбутнього Василя Ломаченка. Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Франсіско Варкарсель розповів, що йому відомо про наступні плани боксера із проросійськими релігійними поглядами.

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Варкарсель: У мене є певні сумніви, але подивимося

Очільник асоціації дещо несподівано заговорив про кінець професійної кар'єри колишнього чемпіона світу. Однак Варкарсель зізнався, що сумнівається у тому, чи втіляться ці слова про пенсію вже найближчим часом.

Мені говорили, що Ломаченко буде йти з боксу. У мене є певні сумніви, але подивимося,

– заявив Варкарсель.

Відзначимо, що у серпні 2023-го промоутер Боб Арум заявив, що повернення Ломаченка у ринг слід чекати на початку 2024-го року. Василь проведе титульний бій, але його суперником точно не буде Шакур Стівенсон.