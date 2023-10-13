На засіданні рейтингового комітету була зачеплена тема майбутнього Василя Ломаченка. Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Франсіско Варкарсель розповів, що йому відомо про наступні плани боксера із проросійськими релігійними поглядами.
Варто дізнатись Подвійне шоу: чи є у контракті бою Усик – Ф'юрі місце реваншу
Варкарсель: У мене є певні сумніви, але подивимося
Очільник асоціації дещо несподівано заговорив про кінець професійної кар'єри колишнього чемпіона світу. Однак Варкарсель зізнався, що сумнівається у тому, чи втіляться ці слова про пенсію вже найближчим часом.
Мені говорили, що Ломаченко буде йти з боксу. У мене є певні сумніви, але подивимося,
– заявив Варкарсель.
Відзначимо, що у серпні 2023-го промоутер Боб Арум заявив, що повернення Ломаченка у ринг слід чекати на початку 2024-го року. Василь проведе титульний бій, але його суперником точно не буде Шакур Стівенсон.
- Нагадаємо, що у травмі 2023-го провів свою другу спробу стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Суперником українця був чинний абсолют із США Девін Хейні. Поєдинок тримав усі 12 раундів, а прихильники Ломаченка мали залишитись задоволені рівнем боксу 35-річного спортсмена.
- Однак судді вирішили інакше, одноголосно віддавши перемогу американцю. Такий результат освистали глядачі на трибунах. Доволі спірне рішення винесли рефері поєдинку, адже Хейні нічим не здивував на ринзі.
- Після бою Ломаченко заявив, що хотів би провести реванш проти Девіна, але той ні за що не погодиться на другу зустріч. На його думку, американець просто боягуз, який боїться поразки. Українська сторона подала оскарження, яке не принесло жодного результату.
- Від того моменту Василь більше не виходив у ринг та відмовився боксувати у 2023-му році.