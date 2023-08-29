Після початку повномасштабної агресії Росії представники українського спорту долучилися до волонтерської діяльності. Активно допомагає нашим військовим на передовій тренер чемпіона WBO International у легкій вазі Дениса Беринчика Єгор Голуб.

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Голуб: Зараз усі мають допомагати

Завдяки благодійним аукціонам Голуб та Берінчик зібрали вже 17 мільйонів гривень для військового підрозділу "ГОНОР".

"Ми вже зібрали для військових 17 мільйонів гривень. Це 500 тисяч доларів. Я цю суму в руках не тримав, тому до кінця її навіть не усвідомлюю. Але я вважаю, що допомагати має кожен, і добре, коли людина навіть кидає 5 та 10 гривень. Адже навіть такі дрібниці допомагають давати результат.

За фактом має бути навіть трохи більше грошей, адже були випадки, коли люди купували рукавичку, яка коштувала, наприклад, 30 тисяч гривень, а вони скидали 60 тисяч. Деяким людям все одно на лоти, вони просто знають, що таке підрозділ "ГОНОР", що ці хлопці роблять на фронті, і роблять собі музей, що вони допомагали їм. Я вважаю, що зараз усі мають допомагати, адже наша країна переживає важке лихоліття", – сказав Голуб.

Єгор Голуб та Роман Зозуля / instagram.com/iegor_golub