Степаненко зацінив нову форму збірної з силуетом країни та гаслом "Слава Україні"

Збірна України готується до першого матчу на Євро-2020 проти Нідерландів. Футболісти поспілкувались із журналістами.
Футболісти оцінили нову форму
Не обійшлось під час пресконференції і без питань про нову форму збірної України, яка викликала чималий резонанс. За словами лідера команди Тараса Степаненка, креативна форма припала йому до душі.
До теми Дивно, що УЄФА вирішила забрати гасло "Героям Слава", – ексгравець збірної України
Форма нам дуже подобається. Дизайн класний. Я думаю всім сподобалося, не тільки в Україні, а й у всій Європі і світі. Класна карта на грудях?,
– сказав футболіст Шахтаря.
Додамо, що українські футболісти вже провели перши матч у новому варіанті форми. Сталось це у товариському поєдинку проти Кіпру, у якому підопічні Андрія Шевченка здобули впевнену перемогу з рахунком 4:0.
Обурення Росії та нестабільна думка УЄФА
- Нова форма збірної України ще ніколи не викликала такого бурхливого розголосу. Він був викликаний реакцією Росії. 6 червня українська збірна продемонструвала нову форму до Євро-2020. По центру футболки зображений силует України. На карті є і окупований Крим, як нагадування, що Крим – це Україна. А також гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".
- У російському Міністерстві закордонних справ заявили, що зображення карти України з окупованим Росією Кримом на формі гравців є "відчайдушною мистецькою акцією".
- В УЄФА ж заявили, що форма відповідає усім правилам. На цьому Росія не зупинилась та офіційно поскаржилася в УЄФА на форму збірної України Усі деталі про скандал навколо форми – за посиланням.
- 10 червня інформаційний простір сколихнула ще одна новина – УЄФА вирішила прибрати з форми гасло "Героям Слава". Начебто у цій фразі є політичний підтекст. Україна вела перемовини з представниками Асоціації.