Футболісти оцінили нову форму

Не обійшлось під час пресконференції і без питань про нову форму збірної України, яка викликала чималий резонанс. За словами лідера команди Тараса Степаненка, креативна форма припала йому до душі.

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Форма нам дуже подобається. Дизайн класний. Я думаю всім сподобалося, не тільки в Україні, а й у всій Європі і світі. Класна карта на грудях?,

– сказав футболіст Шахтаря.

Додамо, що українські футболісти вже провели перши матч у новому варіанті форми. Сталось це у товариському поєдинку проти Кіпру, у якому підопічні Андрія Шевченка здобули впевнену перемогу з рахунком 4:0.

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