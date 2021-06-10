Реакція на спірне рішення УЄФА

10 червня УЄФА дещо змінила рішення щодо нової форми української збірної. В Асоціації побачили у гаслі "Героям Слава" політичний підтекст.

До теми УЄФА зобов'язав збірну України прибрати з форми слоган "Героям слава"

Тепер збірна України повинна прибрати цю фразу або оскаржити рішення УЄФА. Хоча спершу в Асоціації не побачили жодних порушень на формі збірної. Там заявили: "Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосованих правил, щодо екіпіровки".

Футбольний експерт Євген Левченко миттєво відреагував на суперечливе рішення. Він не розуміє, чому ці слова мозолять очі представникам УЄФА.