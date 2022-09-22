Тенісист із російським корінням пожертвував 10 тисяч доларів на допомогу Україні

Стефанос Ціціпас вже не вперше допомагає нашим співвітчизникам у воєнний час. Грек зробив солідний донат у фонд Еліни Світоліної.

Світовий спорт згуртувався навколо України у допомозі під час війни із росією. Не стали виключенням і тенісисти.

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Одним з найкактивніших помічників нашій країни є грецький спортсмен Стефанос Ціціпас. Ще в серпні тенісист пожертвував 10 тисяч доларів прямо на корті.

Тепер грек зробив повторний донат на ту саму суму. Ціціпас перерахував 10 тисяч у фонд Еліни Світоліної, вона допомагає українським спортсменам, які залишили країну через війну.

Я відчув необхідність у причетності до допомоги Україні. Таким чином я хочу підтримати юних українців у цей складний для них час,

– зазначив Ціціпас.

Цікаво, що Стефанос має російське коріння. Його батько був радянським футболістом, а мати радянською тенісисткою, яка переїхала в Грецію.

Чим відомий Стефанос Ціціпас

Нині 24-річний грек є одним з найкращих тенісистів світу. Він займає 6 місце в рейтингу АТР, випереджаючи самого Новака Джоковича.

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Минулого року Ціціпас вийшов у фінал Ролан Гаррос, що стало його найкращим здобутком на турнірах Grand Slam. Також у 2019 році греку підкорився Підсумковий турнір АТР. Всього за кар'єру Стефанос заробив 20,5 мільйонів доларів.