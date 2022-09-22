Мировой спорт сплотился вокруг Украины в помощи во время войны с Россией. Не стали исключением и теннисисты.

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Одним из самых активных помощников нашей страны является греческий спортсмен Стефанос Циципас. Еще в августе теннисист пожертвовал 10 тысяч долларов прямо на корте.

Теперь грек сделал повторный донат на ту же сумму. Циципас перечислил 10 тысяч в фонд Элины Светолиной, она помогает украинским спортсменам, покинувшим страну из-за войны.

Я почувствовал необходимость причастности к помощи Украине. Таким образом я хочу поддержать юных украинцев в это сложное для них время,

– отметил Циципас.

Интересно, что Стефанос имеет русские корни. Его отец был советским футболистом, а мать переехавшей в Грецию советской теннисисткой.

Чем известен Стефанос Циципас

Ныне 24-летний грек является одним из лучших теннисистов мира. Он занимает 6 место в рейтинге АТР, опережая самого Новака Джоковича.

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В прошлом году Циципас вышел в финал Ролан Гаррос, что стало его лучшим достижением на турнирах Grand Slam. Также в 2019 году греку подчинился Итоговый турнир АТР. Всего за карьеру Стефанос заработал 20,5 миллиона долларов.