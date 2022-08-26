Лише повага для п'ятої ракетки світу

Рафаель Надаль, Іга Швьонтек та інші топові тенісисти у перший день було зібрали для українців 1,2 мільйона доларів. Крім іноземних спортсменів були тенісисти з України – Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Дар'я Снігур, а також колишні гравці Сергій Стаховський та Ольга Савчук.

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Стаховський поділився враженнями від благодійної події у своєму інстаграмі. Колишній український тенісист відзначив внесок грецького "колеги по цеху" Стефана Ціціпаса. П'ята ракетка світу прямо на корті зробив пожертву для України у розмірі 10 тисяч доларів.

Важливо! Збір коштів триватиме до фіналу Відкритого чемпіонату США – 11 вересня.

Усі виручені кошти перерахують на Фонд допомоги Україні у кризових ситуаціях Global Giving. Раніше USTA оголосила, що налаштована зібрати щонайменше 2 мільйони доларів під час розіграшу US Open.

Перша ракетка світу з Польщі Швьонтек вже далеко не вперше допомагає і збором коштів. Раніше полячка організувала схожу благодійну ініціативу, яку відвідали Еліна Світоліна, яка стала суддею на вишці, та колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко.

Цього разу Іга відзначила, що задоволена тією сумою, яку вдалось зібрати.