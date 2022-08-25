Цуренко: Робитимемо все можливе для допомоги нашій країні

Леся Цуренко розповіла про фонд United Athletes Foundation, який має дуже амбітні плани не лише на теперішню допомогу країні, а й на її відбудову після перемоги у війні над росією. За словами тенісистки, організаційною роботою займається кікбоксер Павло Журавльов.

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Разом із ним фонду допомагає сама Леся та колишній український тенісист Олександр Долгополов, який після 24 лютого повернувся в Україну.

Представники фонду вже мали розмови з тенісними організаціями, які допоможуть достукатись до зірок спорту за допомогою. Цуренко зізналась, що близько 90% у тенісному колі забули про війну в Україні або думаю, що бойові дії вже закінчились.

"Якби кожен тенісист скидав щомісяця суму в 100 – 500 доларів, це дуже допомогло б нам у реалізації соціальної допомоги. Тому ми розробляємо стратегію та робитимемо все можливе для допомоги нашій країні", – сказав Леся.

Фонд зі спортивною назвою вже придбав для наших захисників другий позашляховик, який назвали на честь української тенісистки Марти Костюк – "Матільда". Адже саме удари Марти літають на корті. як снаряди гаубиці.

Першу автівку придбали з допомогою Долгополова, тому машині був підпис "Злий Пес".

Зараз ми купили вже другу машину для військових, і вона відразу після фарбування поїхала на фронт. Дуже бойова машина, на ній написано "Матільда". Так ми називаємо Марту Костюк. "Матільда" – це гаубиця, а у Марти на корті удари, як снаряди вилітають, тому ми її так називаємо. Цю машину так само як і першу, купив разом наш фонд та Марта. До речі, на першій машині було написано "Злий Пес" – це вже про Сашу Долгополова,

– розповіла цікаві деталі Цуренко.



Нова автівка з назвою "Матільда" / Фото з інстаграму фонду

"Намагаємось допомагати як військовим, так і цивільним особам"

Досвідчена тенісистка зізналась, що благодійний фонд був створений відносно нещодавно, але вже на стадії його оформлення вдалось придбати екскаватор для Миколаївської області, яка щодня страждає від обстрілів окупанта.

За словами Лесі, допомогли у цій куплі інші українські тенісистки – Марта Костюк та Еліна Світоліна. Люди цієї області не повинні були рити окопи вручну, а за них зробить ця техніка.

На решту грошей нам вдалося ще відправити воду в багатостраждальний Миколаїв. Це вже втретє коли ми відправили туди партію води. Через наш фонд ми також купували дрони, купували оптичні приціли – зараз ми намагаємось допомагати як військовим, так і цивільним особам,

– додала Цуренко.

Відзначимо. що раніше була інформація про допомогу від Лесі Цуренко у питанні забезпечення питної води для жителів Миколаєва.

До списку Костюк, Долгополова, Світоліна та Цуренко хотіли б додати Сергія Стаховського, який повернувся в Україну, вступив у лави армії та активно допомагає хлопцям на передовій.