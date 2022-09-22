У компанії свого найбільшого конкурента на корті

15 вересня Роджер Федерер заявив, що припиняє свою кар'єру, а вже 23-го числа того ж місяця востаннє вийде на корт. Швейцарець зіграє у парі зі своїм головним конкурентом у кар'єрі Рафаелем Надалем.

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У перший ігровий день Кубка Лейвера-2022 Роджер зіграє у дуеті з Надалем проти пари Джека Сока та Френсіса Тіафо.

Напередодні швейцарський тенісист повідомив, що це буде його прощальний матч, який поставить яскраву крапку у його великій кар'єрі.

Завтра ввечері. Мій останній матч. У парі з Рафаелем Надалем,
– написав Роджер.

Також у цей сумний та водночас символічний день відбудуться три поєдинки. Каспер Рууд зіграє проти Джека Сако, а Стефанос Циципас зустрінеться з Дієго Шварцманом. Ці матчі будуть у денній сесії. Інші два відбудуться у нічній сесії. Також на корт у той день вийдуть Енді Маррей та Алекс де Мінуар.