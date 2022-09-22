У компанії свого найбільшого конкурента на корті

15 вересня Роджер Федерер заявив, що припиняє свою кар'єру, а вже 23-го числа того ж місяця востаннє вийде на корт. Швейцарець зіграє у парі зі своїм головним конкурентом у кар'єрі Рафаелем Надалем.

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У перший ігровий день Кубка Лейвера-2022 Роджер зіграє у дуеті з Надалем проти пари Джека Сока та Френсіса Тіафо.

Напередодні швейцарський тенісист повідомив, що це буде його прощальний матч, який поставить яскраву крапку у його великій кар'єрі.

Завтра ввечері. Мій останній матч. У парі з Рафаелем Надалем,

– написав Роджер.

Також у цей сумний та водночас символічний день відбудуться три поєдинки. Каспер Рууд зіграє проти Джека Сако, а Стефанос Циципас зустрінеться з Дієго Шварцманом. Ці матчі будуть у денній сесії. Інші два відбудуться у нічній сесії. Також на корт у той день вийдуть Енді Маррей та Алекс де Мінуар.

Цікаво. Кар'єра Роджера Федерера була дуже успішною. За часи виступів швейцарець здобув 103 титули. Був першою ракеткою світу та заробив понад 130 мільйонів доларів призових. 1251 рази святкував перемогу лише при 275 поразках.