У компанії свого найбільшого конкурента на корті
15 вересня Роджер Федерер заявив, що припиняє свою кар'єру, а вже 23-го числа того ж місяця востаннє вийде на корт. Швейцарець зіграє у парі зі своїм головним конкурентом у кар'єрі Рафаелем Надалем.
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У перший ігровий день Кубка Лейвера-2022 Роджер зіграє у дуеті з Надалем проти пари Джека Сока та Френсіса Тіафо.
Напередодні швейцарський тенісист повідомив, що це буде його прощальний матч, який поставить яскраву крапку у його великій кар'єрі.
Завтра ввечері. Мій останній матч. У парі з Рафаелем Надалем,
– написав Роджер.
Також у цей сумний та водночас символічний день відбудуться три поєдинки. Каспер Рууд зіграє проти Джека Сако, а Стефанос Циципас зустрінеться з Дієго Шварцманом. Ці матчі будуть у денній сесії. Інші два відбудуться у нічній сесії. Також на корт у той день вийдуть Енді Маррей та Алекс де Мінуар.