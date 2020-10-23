Подарунок на 8 березня
8-е березня 2017 року увійшло в історію футболу як один з найбільш камбеків. А все тому, що "Барселона" змогла відігратися після поразки від французького ПСЖ (4:0) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
"Барселона" зробила камбек у домашній грі, здобувши перемогу 6:1. У паралельному матчі дортмундська "Боруссія" з рахунком 4:0 розгромила португальську "Бенфіку".
"Барселона" – ПСЖ відеоогляд
У Мюнхені невідомий уболівальник поставив 20 євро і вгадав точні рахунки цих двох поєдинків. Загальний коефіцієнт ставки склав 840, що дозволило щасливому фану виграти майже 16 тисяч євро.
Том Хенкс зірвав куш на "Лестері"
У 2016 році світ футболу розділився на тих, хто святкує неймовірну сенсацію, та оплакує шалені втрати. Так, йдеться про несподіване чемпіонство "Лестера" в англійській Прем’єр-лізі (АПЛ).
Британські букмекери ще до формального чемпіонства "лисиць" заявляли, що будуть змушені виплатить величезні гроші в тому випадку, якщо "Лестер" стане чемпіоном Англії.
Перед початком сезону коефіцієнт на перемогу "Лестера" в чемпіонаті доходив до 5000 до 1, на лідерство до Різдва – 1000 до 1.
Таким чином, тільки у Великобританії гравцям було виплачено понад 25 мільйонів фунтів. Це найбільші втрати букмекерського бізнесу на одну подію за всю історію.
Перемога "Лестера" змусила багатьох букмекерів відмовитися від коефіцієнтів на рівні 5000 на переможця перед стартом сезону.
"Лестер" святкує чемпіонство – відео
Хенкс заявив, що перед початком чемпіонату Англії з футболу сезону-2015/16 поставив 100 фунтів стерлінгів на перемогу "Лестера" в турнірі. Про це він розповів The Guardian.
"Знаєте, що я зробив на початку сезону? Поставив 100 фунтів на "Лестер". Не вірите? Це ваше право, але я думаю, що вчинив правильно", – розповів актор.