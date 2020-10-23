Невідомий виграв 33 тисячі євро на Формулі-1

6-го вересня на подіумі гран-прі Італії опинилося несподівана тріо. Дебютну перемогу у Формулі-1 здобув француз П'єр Гаслі, а за ним фінішували іспанець Карлос Сайнс та канадець Ленс Стролл.

Такий фінал у Монці допоміг збагатитися невідомому у Фінляндії. У букмекерській конторі невідомий зробив ставку на те, хто потрапить на подіум гран-прі Італії.

Було прийнято ставку, що гонку виграє француз П'єр Гаслі (Alpha Tauri), на другому місці фінішує Карлос Сайнс (McLaren), а третім буде – Ленс Стролл (Racin Point).

До гран-прі Італії відбулося 7 етапів, 5 з яких виграв Льюїс Хемілтон. По одному етапу у свій актив записали Валттері Боттас і Макс Ферстаппен.

Таким чином, перемогу будь-якого іншого пілота букмекери оцінювали дуже високо. Шанси на те, що на подіум гран-прі Італії потраплять Гаслі, Сайнс та Стролл були 166 990 до одного!

Невідомий поставив на такий підсумок скромні 20 центів, що приблизно 6 гривень. Виграш склав 33 398 євро, що понад мільйон гривень.