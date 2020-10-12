Спортивні події дарують своїм вболівальникам чимало азарту. Інколи до цього можна додати й фінансові виграші, якщо вдало зробити ставку. Та головне при цьому не потрапити до шахраїв. Бо замість радості від перемоги можна залишитися ні з чим.

Махінацій, які пов’язані зі ставками на спорт, є чимало. Ми пропонуємо розібрати найбільш поширені з них детально, щоб знати, як не потрапити в тенета шахраїв.

Грайте відповідально

Для початку відзначимо, що ставки на спорт не варто сприймати як шанс моментально розбагатіти. Це азарт – так, можливість перевірити свої знання – так, постійний заробіток – навряд. Це варто сприймати як інтелектуальну гру, а не перегони за грошима.

Радимо під час ставок покладатися на свій розум та не вдаватися до послуг різних "помічників". Також детальніше підходити до вибору букмекерської контори. Відтак грати відповідально.

Сумнівні букмекерські контори

Для початку варто обрати надійну букмекерську контору. Адже в інтернеті чимало сумнівних "букмекерів" та сайтів шахраїв. Майже всі вони працюють нелегально, а це може призвести до того, що свій виграш ви можете і не отримати.

В чому проблема

Нелегальні букмекерські контори можуть не виплатити виграш. Зважаючи, що всі транзакції відбуваються онлайн, банк може заблокувати вашу картку при транзакціях з таким букмекерами, вважаючи їх підозрілою операцією.

Основні ознаки букмекерів-шахраїв

Відсутність ліцензії. Будь-яка букмекерська контора повинна мати міжнародну ліцензію для своєї роботи. Це буде гарантією того, що ви зможете отримати свій виграш. Якщо такої ліцензії немає, вам не буде куди скаржитися.

Будь-яка букмекерська контора повинна мати міжнародну ліцензію для своєї роботи. Це буде гарантією того, що ви зможете отримати свій виграш. Якщо такої ліцензії немає, вам не буде куди скаржитися. Відсутність адреси букмекерської контори. Офіційна реєстрація передбачає, що в букмекерської контори має бути й офіс. Реальна адреса. Якщо її немає, то це теж має викликати підозру.

Офіційна реєстрація передбачає, що в букмекерської контори має бути й офіс. Реальна адреса. Якщо її немає, то це теж має викликати підозру. Проблеми із сайтом. Шахраї не надто переймаються своїм сайтом, щоб він був зручним для клієнта. Тут мова йде і про дешевий дизайн і слабкий функціонал, порожні розділи сайту.

Шахраї не надто переймаються своїм сайтом, щоб він був зручним для клієнта. Тут мова йде і про дешевий дизайн і слабкий функціонал, порожні розділи сайту. Верифікація профілю. Для реєстрації на сайті букмекерської контори вам треба пройти верифікацію для підтвердження своєї особи. Якщо цього немає, це може свідчити про як мінімум погану роботу служби безпеки букмекерів.

Для реєстрації на сайті букмекерської контори вам треба пройти верифікацію для підтвердження своєї особи. Якщо цього немає, це може свідчити про як мінімум погану роботу служби безпеки букмекерів. Спосіб отримання виграшу. Сумнівні букмекери намагаються уникати роботи з банківськими картками, працюючи через платіжні системи. Все через те, що банк може і заблокувати операцію, якщо вважатиме її підозрілою. Та якщо репутація букмекерської контори чиста, то вона працюватиме з банками. Відсутність такої можливості – один з важливих пунктів щодо легальності букмекерської контори.

Сумнівні букмекери намагаються уникати роботи з банківськими картками, працюючи через платіжні системи. Все через те, що банк може і заблокувати операцію, якщо вважатиме її підозрілою. Та якщо репутація букмекерської контори чиста, то вона працюватиме з банками. Відсутність такої можливості – один з важливих пунктів щодо легальності букмекерської контори. Відсутність зворотнього зв'язку з клієнтом. Ви завжди повинні мати можливість зв'язатися з букмекерами. Причин для такого зв'язку може бути чимало. Та якщо ви не можете отримати відповіді на свої питання, це вас повинно насторожити.

Ви завжди повинні мати можливість зв'язатися з букмекерами. Причин для такого зв'язку може бути чимало. Та якщо ви не можете отримати відповіді на свої питання, це вас повинно насторожити. "Щедрі" бонуси. Шахраї намагаються "затягнути" на свій сайт "щедрими" бонусами. Та якщо придивитися до них ближче, то отримати їх не так і просто. Або ж вивести гроші з такого бонусу буде доволі складно.

Шахраї намагаються "затягнути" на свій сайт "щедрими" бонусами. Та якщо придивитися до них ближче, то отримати їх не так і просто. Або ж вивести гроші з такого бонусу буде доволі складно. Відгуки на форумах. Перед тим, як обрати букмекерську контору, варто прочитати відгуки про неї на форумах – спортивних чи серед любителів ставок. Краще прочитати декілька форумів, і підійти відповідально до цього вибору.

Тож ми рекомендуємо ставити у відомих букмекерських контор. Такі компанії слідкують за своєю репутацією, тому не допускають обману. Вони широко представлені на міжнародному ринку, співпрацюють зі спортсменами та клубами. Наприклад Marathonbet.

Хто такі капери

Ще один спосіб махінацій – потрапити до так званого капера. Це люди, які "допомагають" зі ставками на спорт. Вони працюють в різний спосіб – "продають результати договірних матчів" або ж діляться своїми "прогнозами" на такі матчі, "розкручують" ваш рахунок чи вчать вас робити "правильні ставки". Схем чимало.

Всі ці люди обіцяють прохід ставок на рівні від 80%. Дехто не соромиться вказати і всі 95%. Заманюють нових клієнтів вони фотографіями свого успішного життя від перемог на ставках. Тож в їх соцмережах буде чимало фотографій грошей, елітних автомобілів та розкішного відпочинку. А також "скріни" виграшних ставок. Все заради того, щоб ви повірили в їх успішність.

Такі сторінки мають чималу кількість "підписників", а в коментарях – подяки за їх прогнози, завдяки яким люди виграли чималі суми грошей. От тільки значна частина підписників буде ботами. А коментарі якщо і будуть правдивими, то не так і багато. Негативні коментарі ж будуть видалені. Все заради того, щоб сторінка такого капера і надалі видавалася успішною.

Щоб заманити вас, капери можуть навіть "проаналізувати" попередні матчі суперників. Хоча, зазвичай, їх аналіз – не більше, чим збір інформації, яку можна зібрати за 5 хвилин. Це все можете зробити й ви. Або ж глянути аналізи експертів і самостійно скласти свій прогноз на матч. Безкоштовно.

Продаж прогнозів

Найбільш поширений спосіб махінацій є "продаж прогнозів" таким капером. Людина за гроші надсилає вам свій прогноз на певну спортивну подію. Сума, яку вам доведеться заплатити, може бути різною – від 100 гривень та вище. Все залежить від того, наскільки "розкрученою" є сторінка капера. А також від того, чи це ординар-ставка, чи експрес.

В чому проблема

Капер у цьому випадку нічим не ризикує. Він отримує гроші від вас, натомість надсилає вам свої "роздуми" про цю гру. Якщо ви програєте, він вам нічого не відшкодує. Якщо ж ви перший раз виграєте, то може потрапити на гачок до капера. І на наступний раз заплатити більшу суму.

Як це відбувається

Для прикладу, є футбольний матч. В ньому можливі три результати – перемога команди A, нічия чи перемога команди B. Капер-шахрай одній групі розсилає "прогноз" про перемогу команди A, другій – про нічию у матчі, а третій – про перемогу команди B. Один з таких "прогнозів" у підсумку зайде. Тож ті, хто його отримали, будуть мати причини довіряти каперу більше, адже він довів свою "профпридатність".

Щодо тих, кому не пощастило, то капер може просто заблокувати усе спілкування з ними (і їх повідомлення не будуть в нього на сторінці). Або ж запропонувати їм "відшкодування" – ще один свій прогноз безкоштовно. Вгадає – у вас з’являться причини йому довіряти. Не вгадає – ви підете у бан. Можливості поскаржитися в такого капера на сторінці у вас не буде. Там є місце лише для хвалебних од, не більше.

Різновиди

Інколи капери, щоб заманити більше клієнтів, вдаються до "благородного" вчинку – пропонують післяоплату свого прогнозу. Робиться це для того, щоб ви більше довіряли каперу у випадку перемоги. Але знову наголосимо – граєте ви на свої гроші, а не капера. Відтак, якщо ви програєте після такого прогнозу, то програєте свої гроші. Капер же нічого не втратить.

Продаж даних про договірні матчі

Теж доволі популярний вид шахрайства. У будь-яких спільнотах, які пов’язані зі спортом та ставках, будуть повідомлення про "продаж інформації про договірні матчі". Зазвичай, продавцем буде людина, яка "наближена" до організаторів договірних матчів.

В чому проблема

Ми не можемо стверджувати, що договірних матчів немає. Це є проблема сучасного спорту, яка "вбиває" усю суть змагань. Але таких випадків не так і багато. І якщо таке стається, то про це знають не так і багато людей. І вони точно не зацікавлені, щоб інформація стала доступною іншим. Адже це кримінальна відповідальність для організаторів та дискваліфікація для спортсмена. А якщо інформація таки зуміє "просочитися" в маси, то про неї дізнаються і букмекери. І якщо вони помітять значну кількість ставок на однаковий підсумок, то можуть і зняти подію з лінії.

Щодо самого "продавця", то йому варто поставити просте питання: чому він сам не поставить всі свої гроші на цей договірний матч, якщо він знає його результат? Як і у попередньому вигляді махінацій, така людина нічого не втрачає. Втрачаєте лише ви, якщо ваша ставка не виграє.

Розкрутка рахунку чи акаунту

Популярною стала і так звана "розкрутка рахунку", або ж "розкрутка акаунту".

У першому випадку капер пропонує вам скинути йому гроші, на які він буде робити ставки. А після виграшу суму доходу ви поділите. Інколи мова йде про певну суму, яку ця людина у кінцевому результаті має виграти. Інколи ж "виплати" мають бути через певний період часу.

У випадку "розкрутки акаунту" ви надаєте доступ до свого профілю на сайті букмекерської контори. Грають капери теж на ваші гроші. Своїх вони не ставлять. Тому ні в якому разі не довіряйте доступ до свого рахунку стороннім людям.

В чому проблема

Знову, знову і знову – гроші в такому випадку втрачаєте лише ви. Капер нічим не ризикує. Адже грає на ваші гроші. І у випадку програшу він не буде вам нічого компенсувати. Попри усі обіцянки. Відтак задайте собі питання: для чого людині "розкручувати" чужий рахунок, якщо вона це може робити зі своїм. В історії про те, що букмекери заблокували їх через те, що вони "настільки успішно грали", вірити не варто.

Продаж програм

Реклама в інтернеті тепер завалена і продажем комп’ютери програм, які будуть аналізувати матчі, і видавати свої прогнози. Або ж доступу до чат-бота, куди скидаються прогнози на матчі. Але все, що можуть такі програми, так це збирати інформацію та видавати її в цифрах. Вирахувати результат матчу вони можуть на рівні математичної похибки.

А проаналізувати матчі ви можете і самі. І для цього не треба витрачати чимало грошей на купівлю таких програм.

Тож нагадуємо ще раз – до ставок на спорт треба ставитися як до розваги. Але підходити до цього з холодним розумом. Варто грати відповідально і не вдаватися до послуг шахраїв.