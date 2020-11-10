У футболі, як у звичайному житті, все приходить зі своїм або чужим досвідом. І саме завдяки детальному аналізу та зіставленню фактів люди отримують стратегію. Стратегія – це те, що дозволяє досягнути поставленої цілі.

Стратегія ставок на футбол – це правила й принципи, які вивели гравці букмекерських контор саме на особистому досвіді. Такі стратегії допомагають новачкам та досвідченим гравцям здобувати систематичні перемоги.

До теми: Як робити ставки на футбол та для чого потрібна аналітика

Розглянемо три найпоширеніші стратегії ставок на футбол.

Стратегія ставок на подвійний шанс

Однією з найпростіших та найпопулярніших є ставка на подвійний шанс. Вона передбачає ординар на матч, який виграє при двох випадки з трьох можливих.

Ординар – це ставка на результат одного матчу.

На ринку подвійного шансу гравці мають можливість зробити такі три ставки:

1Х – перемога першої команди або нічия;

Х2 – перемога другої команди або нічия;

12 – перемога першої або другої команди.

Експерти рекомендують ставити на подвійний шанс у таких трьох випадках.

Підстраховка фаворита. Якщо гравець сумнівається в успіху фаворита матчу, але хоче зробити велику ставку, то йому слід взяти перемогу однієї команди з нічиєю. Наприклад, 1X (перемога першої команди або нічия).

Іноді на папері фаворит матчу очевидний, однак суперник може здивувати на футбольному полі. Якщо на чисту перемогу фаворита коефіцієнт становить 1.95, то на 1Х можна поставити приблизно за 1.30.

¡????? en Nervión!



Remontada épica del #SevillaFC para llevarse una victoria importantísima con un hombre menos. ¡Este equipo nunca se rinde!

#UCL #WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/jZcUwYmd8g — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 4, 2020

Ставка на аутсайдера матчу. Пандемія коронавірусу внесла певні корективи. Не всі команди можуть боротися на декілька фронтів. Зокрема, українські клуби "Динамо" та "Шахтар" відчули серйозні проблеми, коли почали змагатися на внутрішній арені та європейській.

Таким чином, іноді доцільно поставити проти фаворита гри.

Слід вибирати матчі, де у фаворита є проблеми зі складом, мотивацією або накопичилася втома. Останнім часом у клубах фіксують спалахи коронавірусу. Окрім того, почастішали травми гравців, які банально не витримують шаленого темпу. Подвійний шанс на аутсайдера і нічия буде з високим коефіцієнтом.

Ставка проти нічиєї. Цю стратегію слід використовувати, якщо зустрічаються суперники, яких влаштовує тільки перемога.

Серед переваг ставок на подвійний підсумок – простота в розумінні, вища ймовірність проходу в порівнянні з парі на чисту перемогу. Серед недоліків – низькі коефіцієнти, хоча це підходить гравцям, які ставлять високі суми.



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Флет у ставках на футбол

Гравцям, які приходять у світ ставок, слід звернути увагу на флет. Це стратегія, коли гравець ставить фіксовану суму на кожну ставку незалежно від коефіцієнта та розміру банку.

Наприклад, банк гравця складає 1000 гривень, і він вирішив ставити по 10 гривень на кожен вибір. Завдяки цій стратегії гравець точно не програєте банк моментально.

Стратегія ставок флет передбачає ставки на точний рахунок у футболі, і на результати, і на жовті картки.

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Щоб краще зрозуміти, що таке флет, розглянемо декілька його різновидів.

Академічний флет

Це той варіант, коли розмір ставки дорівнює 1-3% від початкового банку гравця в залежності від значущості події і ступеня її ймовірності. Простими словами, розмір ставки визначається після аналізу лінії і події в бік збільшення або зменшення.

Якщо гравець спеціалізується на футболі, то академічний флет – це справжня знахідка. При дисциплінованому підході гравець страхує себе від ризиків програти. Граючи по 3%, після луз-серії гравець знижує ставку до 2% або 1%.

Статичний флет

Це статична стратегія, яка практично не передбачає ризику і розрахована на досить великий обсяг капіталу. 100% реального банку гравця, що розігруються статичним флетом, будуть рівні обороту, а саме: 100 ставок по 1%. Саме з огляду на цю особливість, такий флет іменується статичним.

Статичний флет підходить гравцям, якщо вони непогані прогнозисти. Він підходить і для новачків, адже дає можливість отримати базові знання про флет.

Також статичний флет гарантує високий виграш гравцям, що впевнені у своїх силах та методах.

Хаотичний флет

Назва цього виду стратегії говорить сама за себе. Хаотичний флет названий так через те, що цей метод гри застосовують ті, хто не має чіткої лінії поведінки у світі ставок.

Наприклад, гравець може зробити 30 довгострокових ставок, виставивши на кожну з них по 5%. Звичайно, ці парі можуть принести і прибуток, але ймовірність програшу занадто висока.

Агресивний флет

Призначений для досвідчених гравців. Розмір кожної ставки в цьому випадку дорівнює 5% від загального розміру банку. Варто відзначити, що досвідчені гравці не рекомендують зменшувати відсоток для ставки навіть в разі низки поразок.

Агресивний флет також досить небезпечний, адже його суть у спотвореному підході до стратегії. Якщо гравець обрав цей шлях, то повинен бути готовим до стресу.

Наприклад, може з'явитися бажання відійти від самої суті флету. У підсумку, такі дії не принесуть бажаного доходу, а розчарування будуть неминучі. Тому, вибираючи агресивний флет, гравцю важливо оцінити ризики та з холодним розумом проаналізувати свої навички прогнозиста.

Слід звернути увагу, що флет варто використовувати тільки на матчі, де високі коефіцієнти.

Ставки на тотал

Стратегія на тотал підходить гравцям, які з перемінним успіхом вгадують результати, але можуть передбачити голи та інші статистичні дані матчу. Загалом є два види ставок на тотал – більше або менше.

Коли варто ставити на тотал більше (ТБ)

Суперники мають непогані шанси на перемогу в чемпіонаті, або мотивовані забивати голи з інших причин.

Потрібно вибирати найбільш "забивні" чемпіонати, наприклад, Англії, Німеччини, Італії, Німеччини, Швейцарії, Бельгії тощо. Варто також звернути увагу на результативні команди, зокрема "Баварію", "Аталанту", "Ліверпуль", "Аякс" чи "Манчестер Сіті".

Для ставок на ТБ підходять матчі, де є очевидний фаворит або ж вмотивований андердог.

ТБ 1,5 підходить для більшості футбольних подій. Для цієї ставки достатньо всього двох голів. Наприклад, у Німеччині матчі з двома голами стаються у 78% випадків.

Ставки на тотал менше (ТМ)

Матчі без великої кількості голів часто стаються у "в’язких" чемпіонатах, де ведеться фізична боротьба. Наприклад, чемпіонати Румунії, Росії, України, Греції, Сербії не так часто тішать вболівальників великою кількістю голів.

Гравці не так часто вибирають стратегію ставок на тотал менше, адже підсвідомо прагнуть подивитися видовищний матч, а не сумні 0:0. Іноді гравці навіть відчувають психологічний дискомфорт, коли розглядають варіант зробити ставку на ТМ.

Стратегія ставок на футбол тотал менше – це досить нервовий метод, адже при рахунку 0:1 чи 1:1, який може статися ще в першому таймі, ймовірність провалу ставки стрімко зростає.

Можна розглянути ставку на тотал менше на прикладі матчу Ліги націй між Португалією та Францією з допомогою букмекерської контори Marathonbet.

Слід взяти до уваги, що в чотирьох з п'яти останніх матчів між Португалією та Францією було забито менш як 1,5 гола. Тому гравцеві доцільно зробити ставку на тотал менше за 1,5.



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Зважаючи, що Франція – очевидний фаворит, але грає на виїзді, то мінімальна кількість голів у матчі чинних чемпіонів світу проти найсильнішої команди Європи – цілком логічна. Таким чином, на тотал менше 1,5 коефіцієнт 2,94.