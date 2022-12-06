Чісора зізнався, чи безжальне побиття від Ф'юрі поставило хрест на його кар'єрі

Тайсон Ф'юрі завдав Дереку Чісори 13-ї поразки на професійному ринзі. Чісора атк і не зміг взяти реванш у "Циганського короля".

Фінал трилогії тривав 10 раундів, допоки суддя не зупинив безжальне побиття Чісори. Дерек взагалі нічого не показав на ринг. Натомість для Тайсона Ф'юрі це було тренування з підвищеною відповідальністю. Чісора втретє програв "Циганському король" після поразок у 2011-му та 2014-му роках.

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Чісора: Було весело, я отримав насолоду

Після поєдинку боксери тепло обійнялись, та навіть поїли бургерів, уболівальники ж закликали Чісору закінчити кар'єру. Але 38-річний Дерек не збирається йти на пенсію, британець хоче провести ще декілька поєдинків.

Було весело, я отримав насолоду. І добре, що рефері зупинив бій, бо хочу мати можливість повернутися додому до своїх дітей. Кар'єру я не завершую, чекаю шансу провести ще кілька боїв,

– заявив Чісора.

Досвідчений боксер провів свій 46-й бій у професіоналах. Навіть після чотирьох поразок в останніх шести поєдинках Чісора не збирається йти з боксу.

Нагадаємо, що після поєдинку Тайсон закликав на ринг Усика, який спеціально приїхав у Лондон заради фіналу трилогії. Олександр вийшов до канатів та з іронічною посмішкою вислуховував одіозні заяви Ф'юрі.

Попереду може відбутись великий бій за абсолют Усик – Ф'юрі.