Финал трилогии длился 10 раундов, пока судья не остановил безжалостное избиение Чисоры . Дерек вообще ничего не указал на ринг. Для Тайсона Фьюри это была тренировка с повышенной ответственностью. Чисора в третий раз проиграл "Цыганскому королю" после поражений в 2011-м и 2014-м годах.

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Чисора: Было весело, я получил удовольствие

После поединка боксеры тепло обнялись, и даже поели бургеров, болельщики призвали Чисору закончить карьеру. Но 38-летний Дерек не собирается уходить на пенсию, британец хочет провести еще несколько поединков.

Было весело, я получил удовольствие. И хорошо, что рефери остановил бой, потому что хочу иметь возможность вернуться домой к своим детям. Карьеру я не завершаю, жду шанса провести еще несколько боев,

– заявил Чисора.

Опытный боксер провел 46-й бой в профессионалах. Даже после четырех поражений в последних шести поединках Чисора не собирается уходить из бокса.

Напомним, что после поединка Тайсон призвал на ринг Усика, специально приехавшего в Лондон ради финала трилогии. Александр вышел к канатам и с иронической улыбкой выслушивал одиозные заявления Фьюри.

Впереди может состояться большое сражение за абсолют Усик – Фьюри.