Третій поєдинок Тайсона Ф'юрі проти Дерека Чісори завершився впевненою перемогою "Циганського короля". 38-річний ветеран не зміг пред'явити жодних аргументів проти потужного чемпіона WBC.

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Не дивлячись розгромну поразку Чісора залишається в дружніх відносинах з Ф'юрі. Після поєдинку "Циганський король" завітав до поважного ветерана і вони разом поласували великими бургерами.

Під час страви Ф'юрі виглядав дуже задоволеним, погладжуючи свій драглистий живіт. Очевидно, така їжа до вподоби скандалісту.

Відео трапези виклав у Twitter співпромоутер Ф'юрі Френк Воррен.

Нагадаємо, бій між боксерами відбувся у ніч з 3 на 4 грудня у Лондоні. Рефері зупинив одностороннє побиття Чісори наприкінці 10-го раунду.

Статистика боксерів. Тайсон Ф'юрі провів 34 поєдинки на професійному рингу, 33 з яких завершилися його перемогою. В одному з боїв проти Деонтея Вайлдера було зафіксовано нічию. Дерек Чісора здобув 33 перемоги в 46 боях. В пасиві британця 13 поразок, в тому числі українцям Олександру Усику та Віталію Кличку.