Ф'юрі переможно закінчив фінал трилогії проти Чісори. Дерек не зміг взяти реванш за дві попередні поразки, які були у 2011-му та 2014-му роках. Тепер "Циганський король" може зустрітись із Усиком, який спеціально прилетів на бій у Лондон.

До теми Дуже гарний спаринг, – Усик іронічно оцінив бій Ф'юрі 2 Чісора

Усик: Я дуже сильно тренуватимусь для того, щоб показати дуже гарний поєдинок

Ф'юрі після тріумфу закликав Олександра на ринг. Той без вагань підійнявся до канатів. Цей момент був цікавішим, аніж усі 10 раундів бою Ф'юрі – Чісора.

Після поєдинку український боксер прокоментував слова Тайсона, який постійно називає його середньоваговиком: "Я тренуватимуся. Я дуже сильно тренуватимусь для того, щоб показати дуже гарний поєдинок і з божою допомогою перемогти".

Головне – мотор, а не рама,

– додав Усик.

Третю зустріч Ф'юрі та Чісори український боксер називає лише хорошим спарингом. Олександр розкрив деталі розмови з британцем. Українець сказав володарю пояса WBC: "Побачимось".

Цікаво, що Усик не виключив, що їх бій за абсолют може відбутись у лютому – березні.