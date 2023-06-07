УАФ підписала контракт із Сергієм Ребровим та його тренерським штабом до кінця липня 2026 року. Попереду у новоспеченого наставника збірної багато роботи.

До теми Молитви були почуті: Сергій Ребров – головний тренер збірної України з футболу

Ребров: Я сам особисто та всі українці надалі допомагатимемо ЗСУ та нашим людям

49-річний спеціаліст вже оголосив частину свого тренерського штабу, з якими уклали контракти. Туди увійшли українські та іспанські спеціалісти.

Презентація наставника розпочалась з вступного слова Реброва, який розпочав свою промову із подяки для ЗСУ.

Сергій Станіславович зауважив, що разом із ним в Україну повертається і його родина.

По-перше, хочу подякувати ЗСУ за те, що бережуть нашу Незалежність, що дають нам змогу спілкуватися про футбол, проводити наш чемпіонат України. Я сам особисто та всі українці надалі допомагатимемо ЗСУ та нашим людям, які постраждали від раш*стської агресії. Я особисто дуже радий повернутися в Україну. Моя родина теж,

– сказав Ребров.

Нагадаємо, що колишній наставник київського Динамо активно волонтерить та допомагає після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він надіслав на фронт вже не один позашляховик та перерахував не одну тисячу гривень.

Дебютний матч Реброва на чолі збірної України довго чекати не доведеться. Вже 12 червня наша національна команда зіграє товариську гру проти Німеччини. Після чого на команду Реброва чекає два відбіркові поєдинки на Євро-2024 – проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня).