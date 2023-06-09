До першого заняття "синьо-жовтих" у Німеччину встигли прибути інші легіонери збірної України – Михайло Мудрик, Віктор Циганков, Руслан Маліновський та інші. Вони доєднались до команди безпосередньо у Бремені.

До теми Дебют Реброва вже не за горами: збірна України прилетіла на матч проти Німеччини

Вислухали перші настанови від талановитого Реброва



Перша заняття Реброва у збірній України / Фото УАФ

Основна частина збірної вирушала у Бремен із України через Варшаву, де до команди доєднались ще Владислав Кочергін та Віталій Миколенко.



Перше тренування збірної України у Бремені / Фото УАФ

Це вечірнє відновлювальне заняття стало дебютним для нового тренерського штабу збірної на чолі з Сергієм Ребровим. Наставник вже навіть встиг трішки поспілкуватись особисто із лідерами команди. Як можна побачити по фото та відео, що усі сконцентровані на роботі та перебувають у гарному настрої.



Назарій Русин у розташуванні збірної України / Фото УАФ

Відзначимо, що вже 12 червня збірна України зіграє товариську гру проти Німеччини на стадіоні "Везерштадіон" у Бремені.

Цей поєдинок буде особливим у декількох компонентах. По-перше, для "бундестім" ця гра буде ювілейною 1000-ю в історії національної команди. По-друге, матч матиме благодійний характер. А по-третє, це буде дебют Реброва на чолі збірної та репетиція перед двома поєдинками відбору на Євро-2024.

Зверніть увагу! Початок товариського матчу Німеччина – Україна 12 червня о 19:00 (за Києвом). Де дивитись поєдинок дізнайтесь у матеріалі.

9 червня на команду чекало першу тренування на футбольному полі під керівництвом Реброва.

Перше заняття збірної України за Реброва: дивіться відео