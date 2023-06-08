Спершу підопічні Сергія Реброва взяли курс із Києва до Варшави, звідки вже літаком прилетіли у Бремен. Із України з кордон поїхали футболісти, які грають в УПЛ, та захисник англійського Борнмута Ілля Забарний, який після закінчення сезону-2022/2023 приїхав додому.

Варто дізнатись Особлива гра Німеччина – Україна: де дивитись дебютний матч Реброва на чолі збірної

"Синьо-жовті" вже чекають першого тренування у Німеччині



Збірна України з футболу прибула у Німеччину / Фото УАФ

Вже безпосередньо у Польщі до команди доєднались новоспечений чемпіон Польщі у складі Ракува Владислав Кочергін та лівий захисник англійського Евертона Віталій Миколенко.



Українська збірна вже прилетіла у Бремен / Фото УАФ

Інші українські футболісти, які виступають в іноземних чемпіонатах, прилетять у розташування збірної прямо у німецький Бремен.



Збірна України прилетіла на матч проти Німеччини / Фото УАФ

9 червня українська збірна проведе своє перше тренування під керівництвом нового наставника. Готуватись "синьо-жовті" до товариського матчу проти Німеччини буде на базі місцевого футбольного клубу Вердер.

Зверніть увагу! Матч Німеччина – Україна розпочнеться 12 червня о 19:00 (за Києвом) на стадіоні "Везерштадіон" у Бремені.

Відзначимо, що гра проти України буде особливою для "бундестім". Німеччина проведе свій 1000-й матч в історії.

Для "синьо-жовтих" ця гра теж буде не звичайним товариським матчем. Поєдинок матиме благодійний характер та ще й буде дебютним для Сергія Реброва на чолі збірної. 7 червня УАФ офіційно оголосила про призначення Реброва.

Напередодні матчу збірна України втратила декількох гравців основи. Через травми до розташування команди не змогли доєднатись лівий захисник Арсенала Олександр Зінченко та нападник Брюгге Роман Яремчук. Натомість дебютні виклики у дорослу команду країни отримали нападник Динамо Владислав Ванат та форвард Зорі Назарій Русин.