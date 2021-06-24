Стало відомо, коли Ястремська повернеться на корт після допінг-скандалу

Українська тенісистка Даяна Ястремська може зіграти в офіційному матчі вперше з листопада 2020 року. На даний момент Ястремська займає 37 місце в рейтингу WTA.

Ястремська увійшла в попередню заявку турніру WTA250 в Гамбурзі.

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Змагання в Гамбурзі відбудуться під час другого тижня Вімблдонського чемпіонату, куди Даяна Ястремська не потрапила через тимчасове відсторонення ITF, яке було накладено 7 січня у зв'язку з порушенням антидопінгових правил.

Що відомо про допінг Ястремської

Наприкінці 2020 року в аналізах 20-річної Ястремської виявили допінг – метаболіт местеролону. Допінг був підтверджений і пробою B.

7 січня ITF прийняла рішення тимчасово відсторонити Ястремську від змагань. Даяна подала заяву про скасування відсторонення, але її відхилили.

Даяна Ястремська подала в CAS апеляцію на рішення Незалежного трибуналу. 3 лютого 2021 року CAS відхилив цю апеляцію. У квітні апеляцію українки відхилили в ITF.

Турнір в Гамбурзі пройде з 5 по 11 липня.