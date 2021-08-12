Стали відомі борги Барселони перед Мессі

Барселона має заборгованість перед нападником Парі Сен-Жермен Ліонелем Мессі. Клуб не доплатив нападнику десятки мільйонів євро.

Каталонський клуб повинен виплатити Мессі бонус за лояльність, який становить 39 мільйонів євро. Даний бонус прописаний у минулому контракті Мессі з Барселоною.

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Мессі, щоб залишитися в Барселоні, був готовий погодитися на істотне зниження зарплати в 2 рази. Але клуб все одно не зміг оформити угоду через економічні та структурні перешкоди, пов'язані з нормами Ла Ліги.

Ліонель Мессі став гравцем Барселони