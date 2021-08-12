Каталонський клуб повинен виплатити Мессі бонус за лояльність, який становить 39 мільйонів євро. Даний бонус прописаний у минулому контракті Мессі з Барселоною.
Дивіться також Чи зможе Мессі стати найкращим бомбардиром чемпіонату Франції
Мессі, щоб залишитися в Барселоні, був готовий погодитися на істотне зниження зарплати в 2 рази. Але клуб все одно не зміг оформити угоду через економічні та структурні перешкоди, пов'язані з нормами Ла Ліги.
Ліонель Мессі став гравцем Барселони
- 10 серпня ПСЖ анонсував підписання контракту з Мессі. Французи опублікували відео з презентації, давши зрозуміти, що підписали контракт з Лео.
- Ввечері Лео став гравцем ПСЖ офіційно. Французький клуб представив футболіста.
- Контракт Мессі з ПСЖ розрахований на два роки – до літа 2023 року. Сторони можуть продовжити угоду ще на один рік.
- Аргентинець буде грати за французів під 30 номером. Зарплата Мессі буцімто складе 35 мільйонів євро на рік.