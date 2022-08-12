ФІДЕ заплямована кров’ю російського уряду, – Стаховський про переобрання Дворковича

12 серпня 2022 , 15:14
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Джерело:

твіттер Сергія Стаховського

У неділю, 7 серпня, в індійському Ченаї відбулися вибори президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ). На цю посаду переобрали росіянина Аркадія Дворковича.

Стаховський: Ми запам’ятаємо кожного

Український тенісист Сергій Стаховський відреагував на переобрання Аркадія Дворковича на пост президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ).

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Я завжди думав, що шахи – це гра інтелекту. Дуже шкода, що така чудова гра зараз заплямована кров’ю російського уряду. Сподіваюся, що всі виборці отримають задоволення від своєї зарплати, залитої кров’ю українців. Ми запам’ятаємо кожного,
– написав Стаховський.

Що відомо про ситуацію

  • Нагадаємо, що Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) дозволила росіянам та білорусам виступати під прапором організації до 31 грудня 2022 року.
  • Росіянин Аркадій Дворкович займає пост президента ФІДЕ з жовтня 2018 року.
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Автор: Дарина Жданович