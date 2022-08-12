ФІДЕ заплямована кров’ю російського уряду, – Стаховський про переобрання Дворковича

У неділю, 7 серпня, в індійському Ченаї відбулися вибори президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ). На цю посаду переобрали росіянина Аркадія Дворковича.

Стаховський: Ми запам’ятаємо кожного

Український тенісист Сергій Стаховський відреагував на переобрання Аркадія Дворковича на пост президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ).

Читайте також Стаховський відповів, чи змінив позицію щодо реваншу Усик – Джошуа

Я завжди думав, що шахи – це гра інтелекту. Дуже шкода, що така чудова гра зараз заплямована кров’ю російського уряду. Сподіваюся, що всі виборці отримають задоволення від своєї зарплати, залитої кров’ю українців. Ми запам’ятаємо кожного,

– написав Стаховський.

Що відомо про ситуацію

Нагадаємо, що Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) дозволила росіянам та білорусам виступати під прапором організації до 31 грудня 2022 року.

Росіянин Аркадій Дворкович займає пост президента ФІДЕ з жовтня 2018 року.