Стаховський: Ми запам’ятаємо кожного
Український тенісист Сергій Стаховський відреагував на переобрання Аркадія Дворковича на пост президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ).
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Я завжди думав, що шахи – це гра інтелекту. Дуже шкода, що така чудова гра зараз заплямована кров’ю російського уряду. Сподіваюся, що всі виборці отримають задоволення від своєї зарплати, залитої кров’ю українців. Ми запам’ятаємо кожного,
– написав Стаховський.
Що відомо про ситуацію
- Нагадаємо, що Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) дозволила росіянам та білорусам виступати під прапором організації до 31 грудня 2022 року.
- Росіянин Аркадій Дворкович займає пост президента ФІДЕ з жовтня 2018 року.