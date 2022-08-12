Стаховский: Мы запомним каждого
Украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на переизбрание Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
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Я всегда думал, что шахматы – это игра интеллекта. Очень жаль, что такая замечательная игра сейчас запятнана кровью российского правительства. Надеюсь, что все избиратели получат удовольствие от своей зарплаты, залитой кровью украинцев. Мы запомним каждого,
– написал Стаховский.
Что известно о ситуации
- Напомним, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разрешила россиянам и белорусам выступать под флагом организации до 31 декабря 2022 года.
- Россиянин Аркадий Дворкович занимает пост президента ФИДЕ с октября 2018 года.