Вдруге в історії
На шаховій Олімпіаді Україна виступила у жіночому турнірі у зірковому складі: Марії та Ганни Музичук, Анни Ушеніної, Юлії Осьмак та Наталії Букси, пише 24 канал.
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Турнір відбувся уперше за чотири роки. На попередній Олімпіаді-2018 українки посіли другу сходинку, "золото" дісталося Китаю.
На турнірі українки були у статусі другого номеру рейтингу. Лідерками жіночого рейтингу були представниці Індії.
Представницям України вдалося здобути перемогу у чотирьох стартових протистояннях чотири протистояння. "Синьо-жовті" втратили очки в п'ятому раунді, де зіграли з Азербайджаном внічию.
До завершального, 11-го раунду, Україна не програла жодного протистояння. Окрім Азербайджану, нічиєю також закінчилася гра з Грузією, Індією та Румунією.
В останньому раунді суперником українок була збірна Польщі, де українки перемогли з рахунком 3:1.
Зазначимо, що Грузія зрівнялася з Україною за кількістю очок, однак поступилася їй за додатковим показником. А лідери турніру посіли лише 4-те місце.
Турнірна таблиця топ-5
1. Україна – 18 очок
2. Грузія – 18
3. США – 17
4. Індія – 17
5. Казахстан – 17
Що відомо про турнір
- Формат змагань шахової Олімпіади передбачав 11 раундів, які грали команди за швейцарською системою. Загалом у жіночому турнірі взяли участь 162 збірні.
- Для України це друге "золото" на шаховій Олімпіаді в історії. Першу перемогу українки здобули ще у 2006 році, і тоді у складі команди була Анна Ушеніна.
- Щодо чоловічої збірної України, то вона посіла підсумкове 31-е місце, набравши 14 очок.