У США посміялись: Китай оголосив себе переможцем Олімпіади-2020
Джерело:Taiwan News
Китай посів друге місце у загальному медальному заліку Олімпійських ігор- 2020. Однак з такими підсумками не згідні самі китайці та вдались до хитрих підрахунків.
Китайці не можуть змиритись із 2-м місцем
Згідно з офіційними результатами, переможець медального заліку – США. Американські спортсмени принесли країні аж 113 медалей (39 золотих, 41 срібну та 33 бронзових). Китай розташувався відразу за спиною, у його активі 88 нагород (38 золотих, 32 срібних та 18 бронзових).
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Однак із такими підрахунками не погодились на китайській землі. Місцеві ЗМІ хитро збільшили свій медальний залік нагородами, які здобули представники Гонконгу та Тайваню. Хоча ці території вважаються китайськими, але спортсмени виступали окремо.До слова. Гонконг і Тайвань принесли б Китаю ще 3 золотих, 6 срібних і 9 бронзових нагород, що дозволило б обійти США.
Трійку лідерів заліку замкнула господарка Олімпійських ігор Японія – 58 нагород (27 золотих, 14 срібних та 17 бронзових).
- Відзначимо, що українські олімпійці привезли на рідну землю 19 нагород (1 золоту, 6срібних та 12 бронзових). Автором єдиної перемоги України у Токіо став борець греко-римського стилю Жан Беленюк.
- Найбільш ефективні результати показали каратисти. Нашу країну представляли три спортсмени, які здобули дві медалі – "срібло" взяла Анжеліка Терлюга та "бронзу" Станіслав Горуна.
- Історичні медалі Україні також принесли тенісистка Еліна Світоліна та синхроністки.