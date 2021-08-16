Китайці не можуть змиритись із 2-м місцем

Згідно з офіційними результатами, переможець медального заліку – США. Американські спортсмени принесли країні аж 113 медалей (39 золотих, 41 срібну та 33 бронзових). Китай розташувався відразу за спиною, у його активі 88 нагород (38 золотих, 32 срібних та 18 бронзових).

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Однак із такими підрахунками не погодились на китайській землі. Місцеві ЗМІ хитро збільшили свій медальний залік нагородами, які здобули представники Гонконгу та Тайваню. Хоча ці території вважаються китайськими, але спортсмени виступали окремо.

До слова. Гонконг і Тайвань принесли б Китаю ще 3 золотих, 6 срібних і 9 бронзових нагород, що дозволило б обійти США.

Трійку лідерів заліку замкнула господарка Олімпійських ігор Японія – 58 нагород (27 золотих, 14 срібних та 17 бронзових).