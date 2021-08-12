Урочиста церемонія відбулася з нагоди перемоги жіночої збірної Японії з софтболу над США у фіналі. 72-річний мер міста вирішив жартома погризти медаль олімпійської чемпіонки Міу Гото, випадково пошкодивши її.

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Окрім того, сам вчинок Кавамури викликав хвилю обурення в Японії. Перша за все через те, що мер порушив карантинні правила. Та й загалом такий вчинок був антисанітарним. А по друге, його поведінку назвали неповагою до спортсменки.

Міська влада отримала близько 7000 скарг на вчинок мера.

Кавамура після цього довелося вибачатися. Він заявив, що вчинив необдумано. І пообіцяв покрити всі витрати на виготовлення нової медалі для Гото.

Однак цього не знадобилося. Міжнародний олімпійський комітет погодився виготовити нову медаль для спортсменки. Але у своєму повідомленні нагадали, що олімпійські медалі не є їстівними.

Варто відзначити, що кусати олімпійську медаль – давня традиція. Але це роблять спортсмени, які й отримують нагороду. І навіть на Олімпіаді-2020 бразильський плавець таким вчинком повтори відомий мем про нагородження.