На спортивній арені ми вже перемогли нашого ворога. – колишній біатлоніст Сєднєв
Джерело:НОК України та Олімпійська команда
Спортивний світ миттєво відреагував на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Спортсменів ворожих країн викинули з міжнародних змагань, у Росії забрали цілу низку турнірів, а санкції на цьому не зупиняються.
Сєднєв: Дай Боже, щоб наші діти, щоб вони були в безпеці
Титулований у минулому біатлоніст збірної України Сергій Сєднєв прокоментував відсторонення російського спорту від міжнародних змагань. Колишній спортсмен впевнений, що на спортивному фронті Україна вже здобула свою перемогу над країною-агресора.
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За словами ексбіатлоніста, спорт – це те, що має об'єднувати світ, а спортсмени повинні мати безпечні умови, щоб продовжувати підіймати український прапор вище інших на стартах. Сєднєв сподівається, що якнайшвидше Україні оформить звитягу ще й на передовій, а українці зможуть ходити по рідній землі під мирним небом.
Я впевнений, що на спортивній арені ми вже перемогли нашого ворога. Дай Боже, щоб наші діти, які зараз тут знаходяться, щоб вони були в безпеці, і швидше наступив мир,
– сказав колишній біатлоніст.
Відзначимо, що найбільше Україну у війни проти Росії підтримують норвежці. Біатлоністи із цієї скандинавської країни відкрито критикують росіян, під час гонок на їх одязі були написи "No War", а один із лідерів не лише Норвегії, а й цілого світового біатлону, Йоганнес Бьо заявив, що відсторонення Росії зі спорту – єдина можливість налаштувати людей проти влади.
Його партнери по команді Тіріль Екгофф та Штурла Легрейд теж висловили свою підтримку українцям.
Що відомо про кар'єру Сергія Сєднєва
- Сергій Сєднєв – український біатлоніст, який вперше розпочав свої виступи за національну команду у далекому 2001 році.
- Багаторазовий призер етапів Кубка світу. У 2010-му став переможцем індивідуальної гонки в італійському Антхольц-Антерсельві.
- Тричі підіймався на п'єдестал на чемпіонаті Європи, одного разу на юніорському рівні.
- У 2011 році став бронзовим призером чемпіонату світу у російському Ханти-Мансійську. Сєднєв став третім у чоловічій естафеті.
- Має перші місця на Кубку IBU.
- Найбільш врожайним у кар'єрі біатлоніста був 2010-й рік, коли здобув 5 нагород.