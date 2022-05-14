Седнев: Дай Бог, чтобы наши дети, чтобы они были в безопасности

Титулованный в прошлом биатлонист сборной Украины Сергей Седнев прокомментировал отстранение российского спорта от международных соревнований. Бывший спортсмен уверен, что на спортивном фронте Украина уже одержала победу над страной-агрессора.

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По словам эксбиатлониста, спорт – это то, что должно объединять мир, а спортсмены должны иметь безопасные условия, чтобы продолжать поднимать украинский флаг выше других на стартах. Седнев надеется, что как можно быстрее Украина оформит победу еще и на передовой, а украинцы смогут ходить по родной земле под мирным небом.

Я уверен, что на спортивной арене мы уже одолели нашего врага. Дай Бог, чтобы наши дети, которые сейчас здесь находятся, чтобы они были в безопасности, и скорее наступил мир,

– сказал бывший биатлонист.

Отметим, что больше Украины в войне против России поддерживают норвежцы. Биатлонисты из этой скандинавской страны открыто критикуют россиян, во время гонок на их одежде были надписи "No War", а один из лидеров не только Норвегии, но и целого мирового биатлона, Йоханнес Бё заявил, что отстранение России по спорту – единственная возможность настроить людей против власти.

Его партнеры по команде Тириль Экгофф и Штурла Легрейд тоже выразили свою поддержку украинцам.

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