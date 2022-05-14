Сєднєв: Дай Боже, щоб наші діти, щоб вони були в безпеці

Титулований у минулому біатлоніст збірної України Сергій Сєднєв прокоментував відсторонення російського спорту від міжнародних змагань. Колишній спортсмен впевнений, що на спортивному фронті Україна вже здобула свою перемогу над країною-агресора.

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За словами ексбіатлоніста, спорт – це те, що має об'єднувати світ, а спортсмени повинні мати безпечні умови, щоб продовжувати підіймати український прапор вище інших на стартах. Сєднєв сподівається, що якнайшвидше Україні оформить звитягу ще й на передовій, а українці зможуть ходити по рідній землі під мирним небом.

Я впевнений, що на спортивній арені ми вже перемогли нашого ворога. Дай Боже, щоб наші діти, які зараз тут знаходяться, щоб вони були в безпеці, і швидше наступив мир,

– сказав колишній біатлоніст.

Відзначимо, що найбільше Україну у війни проти Росії підтримують норвежці. Біатлоністи із цієї скандинавської країни відкрито критикують росіян, під час гонок на їх одязі були написи "No War", а один із лідерів не лише Норвегії, а й цілого світового біатлону, Йоганнес Бьо заявив, що відсторонення Росії зі спорту – єдина можливість налаштувати людей проти влади.

Його партнери по команді Тіріль Екгофф та Штурла Легрейд теж висловили свою підтримку українцям.

Що відомо про кар'єру Сергія Сєднєва