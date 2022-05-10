Йоганнес Бьо про відсторонення росіян від спорту
Весь цивілізований світ підтримує Україну. Тішить, що титуловані спортсмени розуміють, наскільки важливим є відсторонення Росії від світового спорту.
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Один з найкращих біатлоністів сучасності Йоганнес Бьо прокоментував свою позицію щодо відсторонення росіян від міжнародної арени.
Виключення Росії виглядає єдиною можливістю для того, щоб налаштувати людей проти влади. І тоді це принаймні крок у правильному напрямку,
– сказав олімпійський чемпіон.
Титулований біатлоніст також зазначив, що в Росії немає свободи слова. Він гадає, що саме через це росіяни мовчать про війну в Україні.
"У Росії вас раптом можуть посадити, і, мабуть, тому багато хто не прагне говорити, що думає, що правильно, а що – ні", – додав Бьо-молодший.
Що відомо про біатлоніста
- 28-річний норвезький спортсмен закінчив сезон-2021/2022 на 13-й сходинці. Проте він не виступав на етапах Кубку світу після Олімпійських ігор. Спортсмен пояснив це тим, що він потребує відпочинку та хоче більше часу провести з родиною.
- І "ранній" його відпочинок цілком заслужений. Адже Йоганнес здобув відразу 4 "золото" на Олімпіаді-2022. Загалом за всю участь в Іграх він виборов 5 "золота", 2 "срібла" та 1 "бронзу".
- Три попередні сезони він був найкращим біатлоністом світу. Бьо-молодший три рази поспіль здобував Великий кришталевий глобус.
Норвезькі біатлоністи активно підтримують нашу країну. Нещодавно Штурла Легрейд прокоментував повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Він засудив дії керівництва країни-агресора. Біатлоніст стурбований ситуацією в Україні.
За його словами, норвежці солідарні з українцями, адже їхня країна межує з Росією по сусідству, тому вони настільки перейня війною в Україні.