Йоганнес Бьо про відсторонення росіян від спорту

Весь цивілізований світ підтримує Україну. Тішить, що титуловані спортсмени розуміють, наскільки важливим є відсторонення Росії від світового спорту.

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Один з найкращих біатлоністів сучасності Йоганнес Бьо прокоментував свою позицію щодо відсторонення росіян від міжнародної арени.

Виключення Росії виглядає єдиною можливістю для того, щоб налаштувати людей проти влади. І тоді це принаймні крок у правильному напрямку,

– сказав олімпійський чемпіон.

Титулований біатлоніст також зазначив, що в Росії немає свободи слова. Він гадає, що саме через це росіяни мовчать про війну в Україні.

"У Росії вас раптом можуть посадити, і, мабуть, тому багато хто не прагне говорити, що думає, що правильно, а що – ні", – додав Бьо-молодший.

Що відомо про біатлоніста

28-річний норвезький спортсмен закінчив сезон-2021/2022 на 13-й сходинці. Проте він не виступав на етапах Кубку світу після Олімпійських ігор. Спортсмен пояснив це тим, що він потребує відпочинку та хоче більше часу провести з родиною.

І "ранній" його відпочинок цілком заслужений. Адже Йоганнес здобув відразу 4 "золото" на Олімпіаді-2022. Загалом за всю участь в Іграх він виборов 5 "золота", 2 "срібла" та 1 "бронзу".

Три попередні сезони він був найкращим біатлоністом світу. Бьо-молодший три рази поспіль здобував Великий кришталевий глобус.

Норвезькі біатлоністи активно підтримують нашу країну. Нещодавно Штурла Легрейд прокоментував повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Він засудив дії керівництва країни-агресора. Біатлоніст стурбований ситуацією в Україні.

За його словами, норвежці солідарні з українцями, адже їхня країна межує з Росією по сусідству, тому вони настільки перейня війною в Україні.