Легрейд: У світі біатлону ми всі – сім'я

Олімпійський чемпіон поділився своїм поглядом на повномасштабну війну, яку розв'язала Росія. Норвежець також прокоментував рішення українського біатлоніста Дмитра Підручного захищати зі зброєю в руках рідну країну.

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Я не знаю Підручного особисто, але у світі біатлону ми всі – сім'я. Важко думати про те, що твій колега зараз удома захищає свою країну під час війни. Тоді найменше, що можуть зробити інші, – це допомогти з пожертвами,

– сказав норвежець.

Легрейд пояснив, що до цієї війни особливо прикута увага норвежців, адже агресоркою виступає країна, що межує з ними.

До слова. Дмитро Підручний з перших днів війни вступив до лав військової частини Національної гвардії України в Тернополі.

"Напевне, ми сильніше переживаємо цю ситуацію, тому що це Росія – наша сусідня країна на півночі – напала на Україну, що також є країною Європи. Через це ми більше залучені в цю війну, ніж в інші війни та конфлікти у світі", – заявив біатлоніст.

Благодійна акція біатлоніста

Також нещодавно біатлоніст виставив на продаж фотокартки зі своїм автографом, аби зібрати кошти на потреби українців. Це вже не перші благодійні акції спортсмена. Він розпродує свої авторгаф-картки після кожного сезону.

Проте цьогоріч він не був готовим до такого великого попиту підписників. Він зупинив продаж на 200 фотокартках. Оскільки всі листівки він підписував власноруч.

Штурлі вдалося зібрати 16 тисяч норвезьких крон, це майже 51 тисяча гривень. Ці кошти він передав норвезькому Червоному Хресту, адже вірить, що "вони використають ці гроші, аби покращити умови життя тих, хто був вимушено покинути Україну".

Кар'єра норвежця