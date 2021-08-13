Магучіх прокоментувала фото з росіянкою на Олімпіаді

Ярослава Магучіх повернулась в Україну з бронзовою нагородою Олімпіади. Легкоатлетка прокоментувала свою світлину з представницею ОКР Марією Лесіцкене. Магучіх зізналась, що її діями контролювали емоцій після здобутої олімпійської "бронзи" у Токіо.

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Стрибунка у висоту розповіла, що усім українським олімпійцям робили інструктаж щодо того, як поводити себе зі спортсменами ОКР.

Але я була на емоціях, це були емоційні змагання для мене. Я ще молода спортсменка, і це Олімпійські Ігри, і в мене були фізичні проблеми, але я дуже була рада, що я впоралася. Ми просто привітали одна одну, як і спортсменку з Австралії,

– зізналась Магучіх.

Легкоатлетка не вбачала у своєму вчинку жодної політичної позиції: "А тим більше не хочу заперечувати війну між Україною та Росією. Ми просто привітались за олімпійськими традиціями".

Навіть така гора критики у її сторону не затьмарить її враження про перші Олімпійські ігри у кар'єрі: "Насамперед, ніщо не зіпсує враження від Олімпійських ігор, тому що це – змагання, на які прагне потрапити кожен спортсмен. І коли я вже потрапила і вже у кваліфікації, я зрозуміла, що я фіналістка Олімпійських ігор – ці емоції ніхто не зіпсує".

УАФ офіційно оголосила про призначення Блохіна і Михайличенка

Виконком Української асоціації футболу ухвалив рішення стосовно формування нового складу Комітету національних збірних команд УАФ. Виконком припинив повноваження голови комітету національних збірних команд Мирона Маркевича на підставі поданої ним заяви про відставку за власним бажанням.

Виконавчий комітет УАФ сформував Комітет національних збірних команд УАФ у наступному складі:

Олег Блохін – співголова;

Олексій Михайличенко – співголова;

Олег Протасов – перший заступник;

Анатолій Демяненко – заступник;

члени комітету:

Олександр Петраков;

Віктор Скрипник;

Анатолій Бузнік;

Олексій Таргонський;

Олександр Черкасов;

Сергій Мохник;

Володимир Ковянов.

Україна провела спортсменів на Паралімпійські ігри в Токіо

Паралімпійські збірна України готується до виїзду на Ігри-2020 в Токіо. Змагання відбуватимуться з 24 серпня по 5 вересня, усього буде розіграно 539 комплектів нагород у 22 різних видах спорту.

У четвер, 12 серпня, українських спортсменів офіційно відправили на Паралімпійські ігри в Токіо. На урочистій церемонії проводів паралімпійської збірної виступив президент Володимир Зеленський.

Паралімпійська збірна України на Олімпіаді

Паралімпіада-2020 триватиме 12 днів, протягом яких представники 168 країн світу будуть змагатися за 540 комплектів нагород у 22 видах спорту (у тому числі 2 дебютних).

Для національної паралімпійської збірної команди України, яка буде представлена 143 спортсменами (у тім числі 5 спортсменів-лідерів), дуже символічно, що XVI літні Паралімпійські ігри розпочнуться в День 30-річчя Незалежності України та у 25-річчя з дня завоювання першої золотої паралімпійської медалі національною паралімпійською збірною командою України.

Магучіх очолила світовий рейтинг зі стрибків у висоту

Ярослава Магучіх повернулась в Україну не лише з бронзовою олімпійською нагородою. Українська легкоатлетка очолила світовий рейтинг із стрибків у висоту.

У свої 19 років Магучіх стала справжньою лідеркою сектору із стрибків у висоту. На Олімпійських іграх у Токіо вона підтвердила це звання, здобувши "бронзу" для України. Ярослава стала єдиною серед українок, яка взяла висоту 2 метри.

Цікаво, що у трійці лідерок розташували олімпійські призерки – представниця Росії Марія Лесіцкене, яка стала олімпійською чемпіонкою у Токіо. Трійку замкнула австралійка Нікола Макдермотт, яка стала другою на Олімпіаді-2020.

Світовий рейтинг

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1401

2. Марія Ласіцкене (Росія) – 1365

3. Нікола Макдермотт (Австралія) – 1 355

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4. Ірина Геращенко (Україна) – 1324

7. Юлія Левченко (Україна) – 1 293.