Виконавчий комітет УАФ сформував Комітет національних збірних команд УАФ у наступному складі:
До слова Маркевич не очолить збірну України
- Олег Блохін – співголова;
- Олексій Михайличенко – співголова;
- Олег Протасов – перший заступник;
- Анатолій Демяненко – заступник;
члени комітету:
- Олександр Петраков;
- Віктор Скрипник;
- Анатолій Бузнік;
- Олексій Таргонський;
- Олександр Черкасов;
- Сергій Мохник;
- Володимир Ковянов.
Чому Маркевич пішов з УАФ?
Мирон Маркевич сподівався очолити збірну України. Після відходу Шевченка йому сказали, що команду очолить Ребров, тому він покинув Комітет національних збірних.
70-річний фахівець ще хоче спробувати свої сили у футболі, тому очікує пропозицій від клубів. Зараз він взяв творчу відпустку та буде детально вивчати кожен варіант, адже не хоче зіпсувати собі кар'єру.