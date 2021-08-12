Виконавчий комітет УАФ сформував Комітет національних збірних команд УАФ у наступному складі:

До слова Маркевич не очолить збірну України

  • Олег Блохін – співголова;
  • Олексій Михайличенко – співголова;
  • Олег Протасов – перший заступник;
  • Анатолій Демяненко – заступник;

члени комітету:

  • Олександр Петраков;
  • Віктор Скрипник;
  • Анатолій Бузнік;
  • Олексій Таргонський;
  • Олександр Черкасов;
  • Сергій Мохник;
  • Володимир Ковянов.

Чому Маркевич пішов з УАФ?

Мирон Маркевич сподівався очолити збірну України. Після відходу Шевченка йому сказали, що команду очолить Ребров, тому він покинув Комітет національних збірних.

70-річний фахівець ще хоче спробувати свої сили у футболі, тому очікує пропозицій від клубів. Зараз він взяв творчу відпустку та буде детально вивчати кожен варіант, адже не хоче зіпсувати собі кар'єру.