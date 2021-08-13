Магучих прокомментировала фото с россиянкой на Олимпиаде

Ярослава Магучих вернулась в Украину с бронзовой наградой Олимпиады. Легкоатлетка прокомментировала свою фотографию с представительницей ОКР Марией Лесицкене. Магучих призналась, что ее действиями руководили эмоции после одержанной олимпийской "бронзы" в Токио.

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Прыгунья в высоту рассказала, что всем украинским олимпийцам делали инструктаж о том, как вести себя со спортсменами ОКР.

Но я была на эмоциях, это были эмоциональные соревнования для меня. Я еще молодая спортсменка, и это Олимпийские Игры, и у меня были физические проблемы, но я очень была рада, что я справилась. Мы просто поздравили друг друга, как и спортсменку из Австралии,

– призналась Магучих.

Легкоатлетка не ​​видела в своем поступке ни одной политической позиции: "А тем более не хочу отрицать войну между Украиной и Россией. Мы просто поздоровались по олимпийским традициям".

Даже такая гора критики в ее сторону не затмит ее впечатления о первых Олимпийских играх в карьере: "Прежде всего, ничто не испортит впечатление от Олимпийских игр, потому что это – соревнования, на которые стремится попасть каждый спортсмен. И когда я уже попала и уже в квалификации, я поняла, что я финалистка Олимпийских игр – эти эмоции никто не испортит".

УАФ официально объявила о назначении Блохина и Михайличенко

Исполком Украинской ассоциации футбола принял решение о формировании нового состава Комитета национальных сборных команд УАФ. Исполком прекратил полномочия председателя Комитета национальных сборных команд Мирона Маркевича на основании поданного им заявления об отставке по собственному желанию.

Исполнительный комитет УАФ сформировал Комитет национальных сборных команд УАФ в следующем составе:

Олег Блохин – сопредседатель;

Алексей Михайличенко – сопредседатель;

Олег Протасов – первый заместитель;

Анатолий Демьяненко – заместитель;

Члены комитета:

Александр Петраков;

Виктор Скрипник;

Анатолий Бузник;

Алексей Таргонский;

Александр Черкасов;

Сергей Мохник;

Владимир Ковянов.

Украина провела спортсменов на Паралимпийские игры в Токио

Паралимпийские сборная Украины готовится к выезду на Игры-2020 в Токио. Соревнования будут проходить с 24 августа по 5 сентября, всего будет разыграно 539 комплектов наград в 22 различных видах спорта.

В четверг, 12 августа, украинских спортсменов официально отправили на Паралимпийские игры в Токио. На торжественной церемонии проводов паралимпийской сборной выступил президент Владимир Зеленский.

Паралимпийская сборная Украины на Олимпиаде

Паралимпиада-2020 продлится 12 дней, в течение которых представители 168 стран мира будут соревноваться за 540 комплектов наград в 22 видах спорта (в том числе 2 дебютных).

Для национальной паралимпийской сборной команды Украины, которая будет представлена ​​143 спортсменами (в том числе 5 спортсменов-лидеров), очень символично, что XVI летние Паралимпийские игры начнутся в День 30-летия Независимости Украины и в 25-летие со дня завоевания первой золотой паралимпийской медали национальной паралимпийской сборной командой Украины.

Магучих возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту

Ярослава Магучих вернулась в Украину не только с бронзовой олимпийской наградой. Украинская легкоатлетка возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту.

В свои 19 лет Магучих стала настоящим лидером сектора по прыжкам в высоту. На Олимпийских играх в Токио она подтвердила это звание, получив "бронзу" для Украины. Ярослава стала единственной среди украинок, которая взяла высоту 2 метра.

Интересно, что в тройке лидеров расположились олимпийские призеры – представительница России Мария Лесицкене, которая стала олимпийской чемпионкой в ​​Токио. Тройку замкнула австралийка Никола Макдермотт, которая стала второй на Олимпиаде-2020.

Мировой рейтинг

1. Ярослава Магучих (Украина) – 1401

2. Мария Ласицкене (Россия) – 1365

3. Никола Макдермотт (Австралия) – 1355

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4. Ирина Геращенко (Украина) – 1324

7. Юлия Левченко (Украина) – 1293.