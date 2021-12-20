Спадкоємці Марадони виставили на онлайн-аукціон речі аргентинця: що продали

В Аргентині пройшов аукціон, на якому спадкоємці легендарного футболіста Дієго Марадони продавали його речі. Загалом було виставлено близько 90 предметів, що належали легендарному футболісту.

Після трьох годин проведення аукціону було продано речей на 26 тисяч доларів. Найдорожчими лотами стали картини та зображення Марадони, за які вдалося виручити понад 9 тисяч доларів. Також були продані ігрові та пам'ятні футболки аргентинця та багато іншого.

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Що не вдалося продати

Покупців не зацікавила двокімнатна квартира футболіста зі стартовою ціною 65 тисяч доларів, а також будинок, який Марадона подарував своїм батькам (початкова ціна – 900 тисяч доларів).

Автомобілі футболіста Hyundai 2015 року за 38 тисяч доларів та два BMW за 240 тисяч та за 170 тисяч доларів також не знайшли своїх покупців.

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