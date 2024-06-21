Зміна кольорів після фіаско на старті: у якій формі зіграє Україна проти Словаччини на Євро-2024
Джерело:УАФ
У п'ятницю, 21 червня, збірна України з футболу проведе свій другий матч на чемпіонаті Європи з футболу. Суперником команди Сергія Реброва стане Словаччина.
Національні команди вийдуть на футбольне поле стадіону "Меркур Шпіль-Арені" у Дюссельдорфі. Обидві збірні вже визначились з ігровими комплектами форм на зустріч.
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Ігрові комплекти Словаччини та України
Українська збірна після розгромної поразки від Румунії у стартовому матчі турніру (0:3) вирішила змінити кольори. Команда Сергія Реброва зіграє у жовтій формі, а голкіпер буде у зеленому комплекті.
Наш суперник зі Словаччини також виступить в іншій формі, у порівнянні з переможним поєдинком проти Бельгії (1:0), та проведе гру в синьому комплекті (голкіпер – у чорному).
Ігрові форми Словаччини та України на матч 21 червня на Євро-2024 / Фото УАФ
Зазначимо, що Сергій Ребров вже оголосив заявку на гру проти словаків, до якої потрапили всі 26 футболістів, попри те, що за день до гри у декількох гравців були мікропошкодження.
Нагадаємо, що сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Словаччина – Україна, який розпочнеться о 16:00 (за київським часом).