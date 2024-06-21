Національні команди вийдуть на футбольне поле стадіону "Меркур Шпіль-Арені" у Дюссельдорфі. Обидві збірні вже визначились з ігровими комплектами форм на зустріч.

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Ігрові комплекти Словаччини та України

Українська збірна після розгромної поразки від Румунії у стартовому матчі турніру (0:3) вирішила змінити кольори. Команда Сергія Реброва зіграє у жовтій формі, а голкіпер буде у зеленому комплекті.

Наш суперник зі Словаччини також виступить в іншій формі, у порівнянні з переможним поєдинком проти Бельгії (1:0), та проведе гру в синьому комплекті (голкіпер – у чорному).



Ігрові форми Словаччини та України на матч 21 червня на Євро-2024 / Фото УАФ

Статистичний факт. Це буде дев'яте протистояння між Україною та Словаччиною в історії. Наразі мінімальну перевагу мають "синьо-жовті" – три перемоги при двох поразках, ще тричі була зафіксована нічия.

Зазначимо, що Сергій Ребров вже оголосив заявку на гру проти словаків, до якої потрапили всі 26 футболістів, попри те, що за день до гри у декількох гравців були мікропошкодження.

Нагадаємо, що сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Словаччина – Україна, який розпочнеться о 16:00 (за київським часом).