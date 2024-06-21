Напередодні тренерський штаб "синьо-жовтих" визначився з підсумковою заявкою на гру. Перед матчем були побоювання за фізичний стан багатьох гравців, зокрема, Віктора Циганкова та Віталія Миколенка.

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В якому складі зіграє Україна проти Словаччини

Вінгер Жирони проводив індивідуально тренування за день до поєдинку, а захисник Евертона продовжував відновлюватися після травми в товариській грі з Молдовою.

На передматчевій пресконференції Сергій Ребров також повідомив, що низка гравців мають мікропошкодження. Однак наставник не уточнював, хто саме.

Утім, найгірші прогнози не справдилися. Усі 26 футболістів, які потрапили до заявки на Євро-2024 були включені у список доступних на матч зі Словаччиною.

Хто потрапив у заявку "синьо-жовтих"

Голкіпери: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін;

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 24. Олександр Тимчик, 26. Богдан Михайліченко;

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков;

Нападники: 11. Артем Довбик, 9. Роман Яремчук, 25. Владислав Ванат.



Заявка збірної України на гру зі Словаччиною / Зображення УАФ

До слова. Матч Словаччина – Україна відбудеться у Дюссельдорфі на "Меркур Шпіль-Арені". Стартовий свисток пролунає о 16.00.

Нагадаємо, що в першому турі збірна України поступилася Румунії з рахунком 0:3, а словаки сенсаційно переграли Бельгію – 1:0.