Национальные команды выйдут на футбольное поле стадиона "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе. Обе сборные уже определились с игровыми комплектами форм на встречу.

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Игровые комплекты Словакии и Украины

Украинская сборная после разгромного поражения от Румынии в стартовом матче турнира (0:3) решила сменить цвета. Команда Сергея Реброва сыграет в желтой форме, а голкипер будет в зеленом комплекте.

Наш соперник из Словакии также выступит в другой форме, по сравнению с победным поединком против Бельгии (1:0), и проведет игру в синем комплекте (голкипер – в черном).



Игровые формы Словакии и Украины на матч 21 июня на Евро-2024 / Фото УАФ

Статистический факт. Это будет девятое противостояние между Украиной и Словакией в истории. Сейчас минимальное преимущество имеют "сине-желтые" – три победы при двух поражениях, еще трижды была зафиксирована ничья.

Отметим, что Сергей Ребров уже объявил заявку на игру против словаков, в которую попали все 26 футболистов, несмотря на то, что за день до игры у нескольких игроков были микроповреждения.

Напомним, что сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Словакия – Украина, который начнется в 16:00 (по киевскому времени).