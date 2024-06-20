Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Словаччини. Матч відбудеться у Дюссельдорфі на "Меркур Шпіль-Арені", пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме поєдинок Словаччина – Україна

Гру розсудить англійська бригада арбітрів на чолі з 39-річним Майклом Олівером, який раніше п'ять разів у своїй кар'єрі обслуговував матчі українських команд. Стартовий свисток пролунає о 16:00.

Цей поєдинок стане дев'ятим в історії протистоянь між Україною та Словаччиною. Наразі мінімальну перевагу мають "синьо-жовті", які здобули три перемоги при двох поразках, ще тричі була зафіксована нічия.

До очного протистояння на Євро-2024 команди підходять у зовсім різному настрої. Словаччина сенсаційно переграла Бельгію з рахунком 1:0, а Україна без шансів поступилася Румунії (0:3).

Матч, у якому команді Реброва потрібно буде реабілітуватися за провальний старт, можна буде переглянути на медіаплатформі MEGOGO, яка транслюватиме всі поєдинки турніру. Він доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Також поєдинок Україна – Словаччина показуватимуть по місцевих телеканалах Суспільного та в ефірі національного телемарафону. Він буде доступний у цифровому ефірі T2 (не в Youtube).

Зверніть увагу! Другий матч групи E Бельгія – Румунія відбудеться 22 червня та розпочнеться о 22:00 (за Києвом).

Зазначимо, що на сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція, відео всіх голів протягом поєдинку та огляд матчу Україна – Словаччина одразу після фінального свистка Майкла Олівера.