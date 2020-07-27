Ведучий програми "Циганик Live" Ігор Циганик розповів, що у головного тренера "Зорі" Віктора Скрипника є пропозиція від іншого клубу.

Про це він розповів на FootballHub.

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"У Скрипника є досить серйозна пропозиція від іншого клубу. В нього була розмова з президентом "Зорі" Євгеном Геллером про перспективи команди. Для того, щоб боротися в Лізі Європи і грати на хорошому рівні в УПЛ, потрібно кадрове підсилення. Перший раунд переговорів відбувся. Яким буде рішення президента клубу, яким буде рішення Скрипника – ми дізнаємося в найближчі дні", – сказав Циганик.

Кар'єра Скрипника у "Зорі"

Луганську команду Скрипник очолив минулого літа, підписавши контракт строком на 3 роки. Під його керівництвом "Зоря" веде боротьбу за друге місце в чемпіонаті України, що дає право грати в кваліфікації Ліги чемпіонів.

До "Зорі" Скрипник протягом двох років тренував німецький "Вердер", після чого в 2018 році привів до золотого дублю латвійську "Ригу".

На сьогоднішній день "Зоря" займає третє місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від другого "Динамо" на 2 очка. У найближчому матчі луганчани зіграють з "Олександрією".