Лідер "Зорі" Михайличенко переходить у європейський клуб: деталі трансферу
Футболіст "Зорі" Богдан Михайличенко невдовзі покине луганський клуб. Вихованець "Динамо" стане футболістом бельгійського клубу "Андерлехт".
Деталі трансферу
За інформацією Футбол NEWS, до трансферу Михайличенка в "Андерлехт" залишилося декілька технічних деталей.
До речі: Футболіст "Зорі" Чеберко офіційно перейшов у європейський клуб
Наразі українцеві оформляють візу, а також проходить завершальний етап медогляду. "Андерлехт" оголосить про трансфер найближчими днями.
Повідомлялося, що Богдан Михайличенко перейде в "Андерлехт" за 500 тисяч євро. Українець підпише 4-річний контракт.
Бельгія – шанс потрапити у топ-лігу
23-річний Михайличенко підтвердив, що переговори про трансфер ще не завершилися.
"Пів року тому я знав про інтерес бельгійських команд, але не здогадувався, які саме клуби стежать за мною", – сказав Михайличенко.
Він переконаний, що виступ у чемпіонаті Бельгії може дозволити потрапити до топ-ліг Європи.
"У Бельгії грають наші українці і вони добре відгукуються про цю країну. Молоді футболісти грають у хороший футбол. З цього чемпіонату можна потрапити в сильнішу першість", – сказав Михайличенко.
Статистика Богдана
У сезоні 2019/2020 Богдан відіграв 35 матчів за "Зорю". У його активі 3 голи та 4 результативні передачі.
Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює Михайличенка у 800 тисяч євро.
Зазначимо, що "Андерлехт" за підсумками сезону не зміг потрапити у єврокубки. Чемпіонат Бельгії був завершений достроково через карантин.