Футболіст "Зорі" Богдан Михайличенко невдовзі покине луганський клуб. Вихованець "Динамо" стане футболістом бельгійського клубу "Андерлехт".

Деталі трансферу

За інформацією Футбол NEWS, до трансферу Михайличенка в "Андерлехт" залишилося декілька технічних деталей.

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Наразі українцеві оформляють візу, а також проходить завершальний етап медогляду. "Андерлехт" оголосить про трансфер найближчими днями.

Повідомлялося, що Богдан Михайличенко перейде в "Андерлехт" за 500 тисяч євро. Українець підпише 4-річний контракт.

Бельгія – шанс потрапити у топ-лігу

23-річний Михайличенко підтвердив, що переговори про трансфер ще не завершилися.

"Пів року тому я знав про інтерес бельгійських команд, але не здогадувався, які саме клуби стежать за мною", – сказав Михайличенко.

Він переконаний, що виступ у чемпіонаті Бельгії може дозволити потрапити до топ-ліг Європи.

"У Бельгії грають наші українці і вони добре відгукуються про цю країну. Молоді футболісти грають у хороший футбол. З цього чемпіонату можна потрапити в сильнішу першість", – сказав Михайличенко.

Статистика Богдана

У сезоні 2019/2020 Богдан відіграв 35 матчів за "Зорю". У його активі 3 голи та 4 результативні передачі.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює Михайличенка у 800 тисяч євро.

Зазначимо, що "Андерлехт" за підсумками сезону не зміг потрапити у єврокубки. Чемпіонат Бельгії був завершений достроково через карантин.