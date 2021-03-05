Збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу естафету в Нове-Мєсто

5 березня 2021 , 08:13
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Джерело:

24 канал

У п'ятницю, 5 березня, в чеському Нове-Мєсто чоловічою естафетою продовжиться восьмий етап Кубка світу з біатлону.

Головний тренер збірної України Юрай Санітра визначився зі складом на чоловічу естафету. Першим побіжить Артем Тищенко.

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Склад збірної України:

7-1. Артем Тищенко

7-2. Дмитро Підручний

7-3. Антон Дудченко

7-4. Артем Прима

Початок чоловічої естафети 5 березня о 16:20.

Як виступили жінки

У четвер, 4 березня, стартував 8 етап Кубка світу з біатлону. Першою у програмі Кубка світу в Чехії була жіноча естафета. Перемогу здобула збірна Швеції.

Збірну України після гонки дискваліфікували, але згодом повернули здобутий результат.