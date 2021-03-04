У чеському Нове-Мєсто у четвер, 4 лютого, стартував 8 етап Кубка світу з біатлону. Першою у програмі Кубка світу в Чехії була жіноча естафета. Перемогу здобула збірна Швеції. Збірну України після гонки дискваліфікували.

Результати гонки

1. Швеція

2. Білорусь

3. Франція

Збірна України дискваліфікована

До теми Кубок світу з біатлону-2020/2021: онлайн-трансляція

Хід естафети

За підсумками першого етапу у лідери вийшла збірна Норвегії, вслід за якою йшла Австрія та Україна. Перше та 10 місце розділяли вже понад 20 секунд.

Українка Дар'я Блашко використала 2 вогневі рубежі та перебувала у боротьбі.

За підсумками другого етапу у відрив пішли збірні Норвегії та Франції, які ідеально пройшли два вогневі рубежі. Вслід за ними йшли представниці Білорусі та України з відставанням у понад 20 секунд.

Наша біатлоністка Юлія Джима на двох вогневих рубежах використала 3 запасні патрони.

Перша стрільба третього етапу дозволила збірній Норвегії збільшити відрив до 30 секунд. Через проблеми зі стрільбою вибули з топ-3 Франція та Україна. Наша Анастасія Меркушина "заробила" штрафне коло й програвала Норвегії вже 1 хвилину.

Після стрільби стоячи норвежка Іда Лін втратила лідерство через штрафне коло. У лідери вийшла Швеція, Італія та США. Цього разу Меркушина використала один запасний патрон і принципі повернула Україну в боротьбу за подіум.

Під час етапу Меркушиної навпроти прізвища українки на офіційному сайті biathlonresults.com з'явилося "зірочка". Це означало, що Україна, ймовірно, порушила якесь із правил і може отримати штраф. Попри це Україна продовжила естафету.

На останньому етапі боротьба за перемогу розгорнулася між Швецією та Італією. Втім, Білорусь та США старалися не відставати.

Українка Олена Підгрушна відпрацювала з одним запасним патроном і підняла Україну на 7 місце. На жаль, відставання від призових місць було критичне для України.

На фінальній стрільбі найкраще відпрацювала білоруска Олена Кручінкіна та шведка Ельвіра Еберг. Вони й розіграли "золото" естафети. Перемогу здобула представниця Швеції, заливши Круйко "срібло".

А боротьба за "бронзу" й справді була гаряча. Після стрільби США вигравали всього 6 секунд в України і ще менше у Франції та Італії. Цю боротьбу виграла француженка Жулія Сімон. Олена Підгрушна перетнула фінішну лінію на 4 місці.

Збірну України дискваліфікували

Після гонки стало відомо, що збірну України дискваліфікували. Українка отримала дискваліфікацію за передачу естафети поза зоною.

Ймовірно, помилка була допущена під час передачі естафети від Джими до Меркушиної.



Календар біатлонного сезону / Інфографіка Спорт 24